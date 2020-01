Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Kritik an billigen Lebensmitteln

13.01.2020 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Kritik an billigen LebensmittelnLandwirtschaftsministerin Julia Klöckner macht es sich zu leicht, wenn sie fordert, die Deutschen müssten eben mehr Geld für ihr Essen ausgeben. Die Verbraucher wissen schon, was gut ist! Es können sich nur nicht alle leisten. Und so sind die Menschen froh, dass sie wenigstens beim Essen täglich eine Wahl haben, wie sie ihr Geld ausgeben./yyzz/DP/zbQuelle: dpa-AFX