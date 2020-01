Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Weltwirtschaftsforum

21.01.2020 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Weltwirtschaftsforum:"Die Kritik, dass in Davos alte, weiße, männliche CEOs darüber reden, wie sie ihren Profit maximieren können, trifft nicht zu. Die Entwicklung zeigt, dass gerade für Unternehmen die "Licence to Operate" - sprich: die gesellschaftliche Akzeptanz für ihr Geschäftsmodell - immer wichtiger wird. Wenn Klaus Schwabs Gäste in Davos, diese "Licence to Operate" nun mit den drängenden Problemen der Welt in Einklang zu bringen versuchen, ist sehr viel gewonnen."/al/DP/heQuelle: dpa-AFX