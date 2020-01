Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Reform des Wahlrechts

20.01.2020 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Reform des Wahlrechts:"Das Parlament erweist sich als reformunfähig in eigener Sache. Sollte aber die Zahl der Abgeordneten nach der nächsten Wahl auf 800 hochschnellen, was denkbar ist, dürfte das nicht nur für Platzangst im Parlament sorgen, sondern auch für reichlich Empörung der Wähler. Es gilt also, jetzt schnell eine Lösung zu finden. Die aber wird allen Parteien wehtun müssen."/be/DP/heQuelle: dpa-AFX