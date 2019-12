pressetext.de: EMCO blickt zurück auf ein erfolgreiches Karriere- & Messe-Jahr 2019

27.12.2019 - 08:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:00

02:00

07:00

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Hallein (pts001/27.12.2019/) - Für die EMCO GmbH mit Sitz in Hallein gehtein erfolgreiches Jahr zu Ende. EMCO war 2019 auf vielen nationalen undinternationalen Messen im Bereich Karriere sowie Maschinenbau unterwegs. EinigeEMCO-Maschinen fanden in Berufsschulen und Höheren Technischen Lehranstalten einneues Zuhause und unsere Lehrlinge und Praktikanten wurden gut in dieEMCO-Familie aufgenommen. Mit einem weiteren Kompetenzzentrum in Deutschland undneuem Corporate Design "beyond standard" startet EMCO in Richtung 2020.EMCO-Messen 2019: Von Salzburg über Lyon & Basel bis nach BrünnBereits im Frühling war EMCO auf der Industrie Lyon in Frankreich vor Ort. ImMai ging's weiter auf die Prodex in Basel. Der Fokus beider Messen war derinnovative Fortschritt und die Zukunft des Maschinenbaus. Im Herbst standen dieEMCO-Experten auf der AMB Stuttgart, der MVS Brünn und der BI-MU Mailand Redeund Antwort. Folgende Drehmaschinen und Fräsmaschinen waren im Jahr 2019 fürEMCO on Tour:* Umill 1500 und Umill 750* Hyperturn 65 Powermill und Hyperturn 45 G3* Maxxmill 630Neben Messen in Bereichen Technik und Maschinenbau war EMCO auch auf derKarrieremesse Contacta am Campus Puch Urstein vertreten. Drei Mitarbeiter aus HR& Marketing stellten sich den Fragen der Studierenden. Besonders Daniela W.,ebenfalls EMCO-Praktikantin, lieferte den Studierenden einen wichtigen Einblickin den EMCO-Alltag und zahlreiche Tipps fürs Praktikum. Ein Praktikum bietetStudierenden im Allgemeinen eine gute Gelegenheit bereits während des StudiumsErfahrungen am Arbeitsmarkt zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. EMCO ist auchPartner vom study-work-support-Programm der IST/FH-Salzburg und bietet sowohl imProduktionsbereich, als auch in Entwicklung und Marketing Praktikumsplätze an.Weitere Informationen zum Praktikum finden sich unter folgendem Link:https://www.emco-world.com/de/jobs/praktikum.htmlLehre bei EMCO: Eine Ausbildung fürs LebenEMCO bildet bereits seit über 40 Jahren erfolgreich Lehrlinge aus. Auch indiesem Jahr starteten wieder sechs Lehrlinge bei EMCO. Um den Jugendlichen denStart zu erleichtern, nahmen die YoungStars gemeinsam mit Lehrlingen aus denälteren Lehrjahren am Teambuilding-Ausflug teil. 2019 ging es für die Lehrlingezum Fußballgolf nach Wals-Siezenheim. In Dreier-, Vierer- und Fünfer-Teamsversuchten die Jugendlichen in der Kombination aus Golf und Fußball ihrGlück. Hierbei stand weniger der Erfolg, mehr das Miteinander im Vordergrund.EMCO fördert seine Lehrlinge in vielen verschiedenen Bereichen. Zusätzlich zurallgemeinen Ausbildung wird auch die Lehre mit Matura oder die Meisterprüfungangeboten. Besondere Leistungen werden zudem mit einem Bonus belohnt. EMCObietet neben den Lehrberufen MechatronikerIn und ZerspanungstechnikerIn weitereinteressante Lehrberufe an. Alle Informationen zur Lehre bei EMCO gibt's unterfolgendem Link: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.htmlSetting Trends: EMCO mit innovativem ErscheinungsbildEMCO glänzt 2019 mit dem neuen Auftritt "beyond standard". Die moderne Umsetzunguntermauert die Wiedererkennbarkeit der Marke und vereint alle Bereiche desUnternehmens in einem einheitlichen, technisch innovativen Erscheinungsbild.Neben dem neuen Logo erhielten zudem die Maschinen ein neues Design. Dieklassische rot-weiße Farbgebung bleibt in Akzenten erhalten, allerdingsergänzt um Kobaltblau und anders gewichtet. Zu den wesentlichenMarkenbotschaftern zählen besonders die hochwertigen Dreh- und Fräsmaschinen derEMCO-Produktfamilie. Mit der Neu-Positionierung der Marke stellt EMCO nebenFunktionalität und Bedienbarkeit auch die äußerlich ansprechende Form undÄsthetik der Maschinen in den Vordergrund. EMCO optimiert in diesem Prozessauch kontinuierlich die Abläufe an den Maschinen, um dieMensch-Maschinen-Schnittstelle für den Kunden so benutzerfreundlich wie möglichzu gestalten.Über EMCOEMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- undDrehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternenLehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehrals 40 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich alseigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowiefunktionales Design und beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland.Der Publikation bis 27.3.2020 wird zugestimmt.(Ende)Aussender: EMCO GmbHAnsprechpartner: Christa VergnesTel.: +43 62458910E-Mail: info@emco.atWebsite: www.emco-world.comQuelle: http://www.pressetext.com/news/20191227001© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Dieinhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext,für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationenerhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel.+43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)