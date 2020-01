pressetext.de: FPSB Deutschland warnt: Vorsicht -2

08.01.2020 - 11:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Frankfurt am Main (pts017/08.01.2020/11:30) - Gemeinschaftskonten sindhierzulande keine Seltenheit. Im Gegenteil: Für viele Ehepartner sind sie nichtnur selbstverständlich, sondern auch praktisch. Jeder der Partner kann so überdas Geld verfügen und es lassen sich außerdem damit noch Bankgebührensparen. Doch was viele nicht wissen: Gemeinschaftskonten bergen ein erheblichessteuerliches Risiko. Denn hohe einseitige Einzahlungen können den Fiskus auf denPlan rufen, etwa wenn unter Ehepaaren größere Geldgeschenke gemacht werden.Aber auch andere größere Überweisungen - und dann häufig ungewollt -können die Finanzbehörden als Schenkung interpretieren. "Da das Konto steuerlichgesehen beiden Kontoinhabern je zur Hälfte gehört, sind sämtliche Geldeingängeund Vermögenstransfers nach dieser Logik zu behandeln", erläutert Professor Dr.Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards BoardDeutschland e.V. (FPSB Deutschland). Um bei den Geldgeschäften, aber auch beider langfristigen Finanzplanung keine kostspieligen Fehler zu machen, solltensich Verbraucher deshalb Unterstützung bei Experten wie den vom FPSB Deutschlandzertifizierten CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals holen.Viele wissen es nicht: Jeder der verheirateten Partner besitzt eigenes Vermögen,auch wenn sie im gesetzlichen Güterstand, der so genannten Zugewinngemeinschaft,zusammenleben. Ein Gemeinschaftskonto ist daher für viele Ehepaare ebensoselbstverständlich wie tückisch. Hohe Zahlungseingänge, egal, ob eine Erbschaft,eine Abfindung, Boni oder Dividenden und Veräußerungserlöse, rufen immerhäufiger den Fiskus auf den Plan. Denn die Finanzverwaltung sieht inEinzahlungen auf ein Gemeinschaftskonto oder Überweisungen zwischenEinzelkonten der Eheleute schnell eine sogenannte "freigebige Zuwendung" (§ 7Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Bei einem Gemeinschaftskonto geht der Fiskus also davonaus, dass beide Ehepartner zur Hälfte an der Einzahlung beteiligt werden. DieKonsequenz: Das Finanzamt besteuert die Hälfte der eingezahlten Beträge alsSchenkung. Sind die gesetzlichen Freibeträge überschritten, stehen rasch hoheSteuerforderungen im Raum.Welche gravierenden Folgen ein Gemeinschaftskonto haben kann, soll an einemBeispiel aus dem Berufsalltag des Hamburger CERTIFIED FOUNDATION UND ESTATEPLANNER-Professional und FPSB-Mitglieds Ralf Niederdränk verdeutlicht werden.Ein erfolgreicher Unternehmer hatte Ende 2008 seinen Betrieb veräußert. DerKaufpreis betrug rund 2,5 Millionen Euro, die der Käufer in den Folgejahren inmehreren Raten auf das Gemeinschaftskonto des Unternehmers überwies. DerVerkäufer hatte jedoch versäumt, für diese Transaktion ein auf seinen Namenlautendes Einzelkonto einzurichten. Es erschien ihm "praktisch" und entsprachder bisherigen Handhabung der Familie, alle Geldströme über das vorhandeneGemeinschaftskonto abzuwickeln.Ein großer Fehler: Denn da das Konto steuerlich gesehen beidenKontoinhabern je zur Hälfte gehört, sind auch sämtliche Geldeingänge undVermögenstransfers nach dieser Logik zu behandeln. Solche Zuwendungen sind nurdann steuerfrei, wenn sie für den gemeinsamen Lebensunterhalt oder zum Erwerbvon Wohnraum zu eigenen Wohnzwecken dienen. Im konkreten Fall hätte die Ehefrauals "Beschenkte" bereits im Jahr 2009 eine Schenkungssteuererklärung abgebenmüssen. Sie tat es nicht. Am Ende waren insgesamt 142.500 Euro anSchenkungssteuer fällig. Eine Summe, die natürlich die Freude über denVerkaufserlös erheblich schmälerte.Wie können Ehegatten nun vermeiden, durch Vermögenstransfers auf einemGemeinschaftskonto derart unangenehme steuerliche Folgen auszulösen?Finanzplaner Niederdränk hat folgende Ratschläge:Regel Nummer 1: Eindeutige Zuordnung der VermögenswerteDamit sich Vermögenswerte, zumal wenn es um Geldbeträge und Wertpapiere geht,immer eindeutig einem Eigentümer zuordnen lassen, sollte dies mittelsEinzelkonten und -depots erfolgen. Gegenseitige, lebzeitige Vollmachten sicherndie wechselseitige Verfügungsberechtigung der Ehepartner über die Konten ab.Regel Nummer 2: Klare Dokumentation der VerfügungsbefugnisseFalls Ehepartner dennoch nicht auf ein Gemeinschaftskonto verzichten wollen,sollten sie vor hohen Einzahlungen unbedingt eine schriftliche Vereinbarungaufsetzen. Tenor: Der nichteinzahlende Partner darf über die Kontogelder nur fürdie gemeinsame Lebensführung frei verfügen. Mit dem Guthaben darf kein eigenesVermögen - etwa zum Wertpapierkauf oder für einen Immobilienerwerb - aufgebautwerden.Regel Nummer 3: Vorsicht auch bei Transfers zwischen EinzelkontenBesser sind Einzelkonten, damit Vermögenswerte eindeutig zugeordnet werdenkönnen. Aber Vorsicht ist auch hier geboten: Vermögensüberträge zwischenEinzelkonten der Ehepartner rufen Finanzbeamte erst recht auf den Plan. Indiesen Fällen wird sogar der gesamte Betrag als Schenkung angesehen. Hier hatder Bundesfinanzhof (BFH) das Risiko von schenkungssteuerpflichtigenEinzahlungen unter Ehepartnern verschärft (BFH, Az. II R 41/14).Regel Nummer 4: Zeit heilt keine WundenSchenkungen verjähren nicht, solange beide Partner noch leben. Das Finanzamtkann auch für lange zurückliegende Fälle noch Schenkungssteuer festsetzen, wennder gesetzliche Freibetrag von 500.000 Euro innerhalb von zehn Jahrenüberschritten wird. Zudem droht eine strafrechtliche Verfolgung wegenSteuerhinterziehung, wenn die Ehepartner trotz besseren Wissens denVermögenstransfer nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten demzuständigen Finanzamt angezeigt haben.Regel Nummer 5: Miterben können Gemeinschaftskonten sperrenGemeinschaftskonten sind nicht nur in puncto Schenkungs- und Erbschaftsteuerproblematisch. Im Falle des Todes eines Kontoinhabers können die Erben dieVerfügungsgewalt des überlebenden Kontoinhabers wirksam unterbinden, indem siegegenüber der Bank oder Sparkasse die Einzelverfügungsbefugnis widerrufen.Regel Nummer 6: Raus aus der Schenkungsteuerfalle durch eine GüterstandsschaukelEs existiert allerdings eine Möglichkeit, unbeabsichtigte Schenkungen aus derVergangenheit schenkungsteuerlich nachträglich zu "beseitigen" - sofern dieEheleute sich im "richtigen" Güterstand nach dem BGB befinden. Im Zeitpunkt derSchenkungen müssen die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand derZugewinngemeinschaft gelebt haben. Wechseln die Ehegatten nunmehr durchEhevertrag ihren Güterstand, z.B. indem sie Gütertrennung vereinbaren, könnensie rückwirkend ein Erlöschen der Schenkungsteuer bewirken. Hierzu müssen sievereinbaren, dass vormalige Schenkungen auf den mit Beendigung derZugewinngemeinschaft entstehenden Ausgleichsanspruch angerechnet werden.Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Empfänger der Zuwendung derInhaber der Zugewinnausgleichsforderung ist. Nur dann können die bereits durchvormalige Übertragung erhaltenen Schenkungsgegenstände auf denAusgleichsanspruch angerechnet werden. Beachtet werden muss insbesondere auch,wann und wie der Ausgleich bezahlt werden kann und welche ertragsteuerlichenFolgen dies auslöst.Für ein Erlöschen der Steuerschuld ist nach dem ErbStG weiterhin erforderlich,dass die geschuldete Zugewinnausgleichszahlung auch tatsächlich geleistet wird.Sie selbst wiederum löst keine Schenkungsteuer aus. Der Güterstand mussrechtswirksam durch Vereinbarung in einer Notarurkunde beendet werden, damit dieZugewinnausgleichsforderung nach dem BGB überhaupt entsteht. Der Wechsel erfolgtregelmäßig in den Güterstand der Gütertrennung. Da der "Ausstieg" aus derZugewinngemeinschaft zur Bereinigung vergangener Schenkungen erfolgt, soll sichan diesen meist perspektivisch der "Wiedereinstieg" in die Zugewinngemeinschaftanschließen. Die Rede ist dann von einer "Güterstandsschaukel". In jedemFall sollte die Rückkehr in den ursprünglichen Güterstand aber nicht bereits imEhevertag zur Beendigung der Zugewinngemeinschaft enthalten sein, sondern ineiner separaten Urkunde erfolgen. Zudem empfiehlt es sich, eine Mindestdauer("Schamfrist") im gewechselten Güterstand zu verweilen.Über den FPSB Deutschland e.V.Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mitderzeit 26 Mitgliedsländern und mehr als 180.000 Zertifikatsträgern. DasFinancial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitzin Frankfurt/ Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an.Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreitenund das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern.Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- undNachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung,unabhängigen Prüfungen, Erfahrungs-nachweisen und Ethik. Für die Verbraucherist die Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional, zumCERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professional und zum European FinancialAdvisor EFA® ein wichtiges Gütesiegel. Als Prüf- und Begutachtungsstelle für DINCERTCO und Austrian Standards Plus hat der Verband zusätzlich 1.400 Personen===(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020 05:30 ET (10:30 GMT)===seiner rund 1.800 Zertifikatsträger nach DIN ISO 22222 (Geprüfter PrivaterFinanzplaner) zertifiziert.Der FPSB Deutschland hat den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichenFinanzberatung zu setzen. Die Definitionen und Standards der Methodik sindGrundlage für deren Weiterentwicklung, Ausbildung und Regulierung. Um seineZiele zu erreichen, arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- undAufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presseund interessierter Öffentlichkeit zusammen.Ein wichtiges Anliegen des FPSB ist außerdem die Verbesserung derfinanziellen Allgemeinbildung. Zu diesem Zweck hat der FPSB Deutschland einenVerbraucher-Blog lanciert, der neutral, anbieterunabhängig und werbefrei überalle relevanten finanziellen Themen informiert. Unter www.frueher-planen.dekönnen sich Verbraucher regelmäßig über die Themen Vermögensaufbau undAltersvorsorge informieren, aufgeteilt in sechs verschiedene Lebensphasen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.fpsb.de