pressetext.de: Managed Server mit 100 % Ökostrom machen IT-Outsourcing einfacher, sicherer und nachhaltiger - DM Solutions bietet 100 % deutsches Webhosting mit 100 % Ökostrom als Komplettservice

17.01.2020 - 08:45 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Hanau (pts005/17.01.2020/) - Immer mehr Unternehmen verzichten auf eigeneteure IT-Systeme. Wer dennoch die Performance und Vorteile eines eigenen Serversfür sein Unternehmen nutzen möchte, ohne aber den damit verbundenenArbeitsaufwand zu haben, sollte einen Managed Server nutzen. "In Zeiten wiediesen, unbedingt mit Serverstandort in Deutschland, um die Daten vor fremdenZugriffen geschützt zu wissen", so der Geschäftsführer von DM Solutions, DanijelMlinarevic. DM Solutions nutzt an seinem Standort in Hanau bei Frankfurt am Maindie neueste, ausfallsichere Hardware und arbeitet sowohl im Rechenzentrum alsauch im Bürogebäude zu 100 % mit Ökostrom und mit 100 % Komplettservice.https://www.dmsolutions.de/managed-server.htmlFür jede Aufgabe der richtige SpeicherplatzKomplettservice bedeutet bei DM Solutions tatsächlich 100 % Komplettservice.Danijel Mlinarevic: "Von unserem Team werden Aufgaben wie die Einrichtung oderKonfiguration des Servers, aber auch Backup und Disaster Recovery, proaktivesMonitoring und letztlich auch die etwaige Störungsbehebung übernommen. AlsKlient kann man sich voll auf sein Core-Business konzentrieren."100-prozentige Sicherheit durch Standort Deutschland und ausfallsichere ServerJeder Server wird tatsächlich nur von einem Kunden genutzt. Damit ist eineschnelle Verfügbarkeit der Daten gewährleistet. Die Systemüberwachung dergemieteten Server erfolgt rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche. DieServer werden genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt und sind jederzeitausbaubar und skalierbar. Schon in der Grundausstattung stehen 2x 2000 GB SATA3HDD Speicherplatz zur Verfügung und bieten damit deutlich mehr Speicherplatz fürDatenbanken, Onlineshops oder E-Mail Konten."Dabei bieten wir unseren Kunden vollste Flexibilität. Sei es bei der Software,bei unbegrenzt aufschaltbaren Domains und sogar der verwendeten Server-Hardwaredie jeder Kunde von DM Solutions auf Wunsch und bei besonderen Anforderungenselbst auswählen kann", so Danijel Mlinarevic.Infos über Managed Server mit 100 % Ökostrom und Standort in Deutschlandunter: https://www.dmsolutions.de/managed-server.html(Ende)Aussender: DM Solutions e.K.Ansprechpartner: Danijel MlinarevicTel.: +49 6181 502 30 10E-Mail: presse@dmsolutions.deWebsite: www.dmsolutions.deQuelle: http://www.pressetext.com/news/20200117005© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Dieinhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext,für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationenerhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel.+43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)