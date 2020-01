pressetext.de: Neuer Geschäftsbereichsleiter für GOLDBECK RHOMBERG in der Schweiz - Wolfgang Schmid verantwortet zukünftig Logistik und Grossprojekte des Industriebauspezialisten

16.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.St. Gallen (pts012/16.01.2020/) - Neues Jahr, neuer Bereichsleiter: BeimIndustriebauspezialisten GOLDBECK RHOMBERG in St. Gallen hat Wolfgang Schmidseinen Dienst angetreten. Der Immobilienfachmann, der am Schweizer Markt schonseit 13 Jahren aktiv ist, soll vor allem den Bekanntheitsgrad des Spezialistenfür elementiertes Bauen mit System in der Schweiz erhöhen."Der Schlüssel zum Erfolg ist für mich dabei die Zufriedenheit unsererbisherigen Kundschaft", erklärt Schmid. "Denn jedes erfolgreich umgesetzteProjekt bildet für uns die Referenz für nachfolgende Aufträge." Sein Fokus liegtdaher darauf, die hohe Zuverlässigkeit und Ausführungsqualität der GOLDBECKRHOMBERG AG zu stabilisieren und auszubauen: "Bei uns gilt dieHandschlagqualität." Weitere Schwerpunkte sind eine flächendeckendeMarktbearbeitung sowie die Etablierung der GOLDBECK RHOMBERG AG als attraktiverArbeitgeber."Wir freuen uns sehr, mit Wolfgang Schmid einen ausgewiesenen Experten imBereich von Immobilien-Grossprojekten für uns gewonnen zu haben", erklärte KurtMayer, Geschäftsführer der GOLDBECK RHOMBERG AG. "Für unsere Pläne, dieSchweizer Wirtschaft zukünftig noch umfassender mit wirtschaftlichenBürogebäuden und Logistikzentren versorgen zu können, ist das genau der richtigeSchritt."Der 47-jährige Schmid hat Betriebswirtschaft in Wien studiert und anschliessendam betriebswirtschaftlichen Institut Basel sein Diplom als Immobilienökonomabsolviert. Zuletzt arbeitete er als Immobilienleiter der Genossenschaft MigrosOstschweiz, wo er Vermietung, Vermarktung, Immobilientreuhand undBewirtschaftung verantwortete. Davor war er bei den Schweizer Unternehmen ForolImmobilien AG sowie ZIMA tätig. Der gebürtige Österreicher ist verheiratetund hat zwei Kinder.Über GOLDBECK RHOMBERGGOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexibleLösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist alsGeneral- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäudeund (Logistik-)Hallen in der Schweiz und Österreich. Im Bereich Parkhäuserist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. DieKunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produktenund höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zurFertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum inkompetenten Händen. Der Hauptsitz der GOLDBECK RHOMBERG AG ist in St. Gallen,weitere Standorte gibt es in Wolfurt, Wien, Salzburg, Linz und Ruggell,Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen dasNetzwerk in ganz Europa.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.goldbeck-rhomberg.com(Ende)Aussender: GOLDBECK RHOMBERG AGAnsprechpartner: Torben NakoinzTel.: +41 7131426 26E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.comWebsite: www.goldbeck-rhomberg.comQuelle: http://www.pressetext.com/news/20200116012© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Dieinhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext,für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationenerhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel.+43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)