PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Ergebnis des am 10. Januar 2020 abgelaufenen Bezugsangebots

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARHeidelberg (pta026/13.01.2020/) - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM /das Unternehmen") (FRA: AMA1) teilt in Fortführung der Kapitalmarktmitteilungvom 13. Dezember 2019 nach Durchsicht der bei ihr eingegangenenZeichnungsscheine und Einzahlungen mit, dass bei der von der Hauptversammlung am17. Juli 2019 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung Zeichnungen über rund 2Mio. Euro bei der Gesellschaft eingegangen sind. Die Bezugsrechtskapitalerhöhungsoll nun unverzüglich zum Handelsregister angemeldet werden. Das Grundkapitalder Gesellschaft wird nach Eintragung rund 3,4 Mio. Euro betragen. DasUnternehmen prüft derzeit weitere Maßnahmen zur Finanzierung des geplantenErwerbs von bis zu 49 % der Anteile an der Altech Chemicals Australia PTY LTDund erwägt insbesondere die Durchführung weiterer Kapitalmaßnahmen inErgänzung zu der nunmehr abgeschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung.Result of the rights offering which expired on 10 January 2020Altech Advanced Materials AG ("AAM / the Company") (FRA: AMA1), in continuationof the capital market announcement of December 13, 2019, after reviewing thesubscription certificates and payments received, announces that the Company hasreceived subscriptions of approximately EUR 2 million in the rights issueresolved by the Annual General Meeting on July 17, 2019. The capital increasewith subscription rights is now to be registered immediately with the CommercialRegister. The company's share capital will amount to around EUR 3.4 millionafter registration. The company is currently examining further measures tofinance the planned acquisition of up to 49% of the shares in Altech ChemicalsAustralia PTY LTD and is considering in particular the implementation of furthercapital measures to supplement the capital increase with subscription rightsthat has now been completed.(Ende)Aussender: Altech Advanced Materials AGAdresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 HeidelbergLand: DeutschlandAnsprechpartner: Hansjörg PlaggemarsTel.: +49 6221 64924-0E-Mail: info@altechadvancedmaterials.comWebsite: www.altechadvancedmaterials.comISIN(s): DE000A2BPG14 (Aktie), DE000A2LQUJ6 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehrin BerlinQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1578937200841© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)