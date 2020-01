PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: Abschlussprüferaufsichtsbehörde beantragt Neubestellung des Abschlussprüfers

10.01.2020 - 10:45 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARDornbirn (pta008/10.01.2020/) - Die Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB)hat die Zumtobel Group AG darüber informiert, dass sie beim LandesgerichtFeldkirch einen Antrag auf Bestellung eines anderen als den durch dieHauptversammlung gewählten Abschlussprüfers eingebracht hat, da aus Sicht derAPAB ein formaler Ausschlussgrund hinsichtlich des gewählten Abschlussprüfersvorliegen würde. Der Vorstand der Zumtobel Group AG vertritt die Rechtsansicht,dass die Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung und dessenBestellung in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist,was durch zwei eingeholte Rechtsgutachten bestätigt wird. Die Zumtobel Group AGwird in dem Verfahren vor dem Landesgericht Feldkirch ihren Rechtsstandpunktdaher entsprechend vertreten."