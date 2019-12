PTA-AFR: Medigene AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

24.12.2019 - 12:34 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHGPlanegg/Martinsried (pta003/24.12.2019/) - Medigene AG gibt hiermit bekannt,dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: Konzern-Jahresfinanzbericht 2019Berichtszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019Internet-Veröffentlichung:https://www.medigene.de/investoren-medien/berichte-praesentationenVeröffentlichungsdatum: 26.03.2020Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2020Berichtszeitraum: 01.01.2020 - 30.06.2020Internet-Veröffentlichung:https://www.medigene.de/investoren-medien/berichte-praesentationenVeröffentlichungsdatum: 07.08.2020(Ende)Aussender: Medigene AGAdresse: Lochhamer Straße 11, 82152 PlaneggLand: DeutschlandAnsprechpartner: Medigene PR/IRTel.: +49 89 2000 3333 01E-Mail: investor@medigene.comWebsite: www.medigene.comISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr inMünchen, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr inHannover; Freiverkehr in Berlin, TradegateQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1577187240575© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)