PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - 168. Zwischenmeldung

12.01.2020 - 20:00 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052Donaueschingen (pta002/12.01.2020/) - Im Zeitraum vom 06. Januar 2020 biseinschließlich 10. Januar 2020 wurden keine Aktien im Rahmen desAktienrückkaufs der NEXUS AG gekauft, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 25.Oktober 2016 mitgeteilt wurde.Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der NEXUS AG(www.nexus-ag.de - Investor Relations - Aktienrückkauf) veröffentlicht.Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktienbeläuft sich auf Stück 95.558 Aktien.Der Erwerb der Aktien der NEXUS AG erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitutausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der FrankfurterWertpapierbörse (Xetra).Donaueschingen, 12.01.2020NEXUS AGDer Vorstand(Ende)Aussender: Nexus AGAdresse: Irmastraße 1, 78166 DonaueschingenLand: DeutschlandAnsprechpartner: Hannes WehingerTel.: +49 771 - 22960 258E-Mail: ir@nexus-ag.deWebsite: www.nexus-ag.deISIN(s): DE0005220909 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart,Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in BerlinQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1578855600811© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2020ET (GMT)