PTA-CMS: S&T AG: Schlussmeldung zu dem am 22. Juli 2019 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052Linz (pta014/30.12.2019/) - Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) undAbs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegiertenVerordnung (EU) 2016/1052Die S&T AG hat das am 22. Juli 2019 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegiertenVerordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm("Aktienrückkaufprogramm II 2019") am 27. Dezember 2019 abgeschlossen.Insgesamt hat die S&T AG 788.245 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskursvon EURO 18,5822 zurückgekauft. Dies entspricht 1,193% des Grundkapitals derGesellschaft. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrugEURO 14.647.351,95.Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch eine von der S&T AG beauftragten Bank,ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.Die S&T AG plant, die zurück gekauften Aktien für zukünftige Akquisitionen undzur Bedienung der Aktienoptionsprogramme einzusetzen.Informationen zu dem Aktienrückkauf und zu den einzelnen Transaktionen sind aufder Investor Relations Webseite der S&T AG unterhttps://ir.snt.at/Aktienrueckkaufprogramm_II_2019.de.html abrufbar.Linz, 30. Dezember 2019Der Vorstand(Ende)Aussender: S&T AGAdresse: Industriezeile 35, 4021 LinzLand: ÖsterreichAnsprechpartner: Alexandra Habekost, Head of Investor RelationsTel.: +49 (0) 821 4086 114E-Mail: alexandra.habekost@snt.atWebsite: www.snt.atISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in FrankfurtQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1577709900618© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)