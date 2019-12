PTA-DD: Ahlers AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

23.12.2019 - 19:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MARHerford (pta008/23.12.2019/) - Mitteilung1 Angaben zu den Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den inenger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) Name WTW Beteiligungsgesellschaft mbH2 Grund der Meldunga) Position/Status In Enger BeziehungFrau Dr. Stella A. AhlersVorstandb) Erstmeldung3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer amMarkt für Emissionszertifikate, zurVersteigerungsplattform, zum Versteigereroder zur Auktionsaufsichta) Name Ahlers AGb) LEI 529900W4D172NXB8WQ234 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des AktieInstrumentsKennung DE0005009740b) Art des Geschäfts Kaufc) Preis(e) Volumen2,56 EUR 1.280,00 EURd) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen2,56 EUR 1.280,00 EURe) Datum des Geschäfts 20.12.2019 UTC+1f) Ort des Geschäfts Frankfurt am MainMIC XFRA(Ende)Aussender: Ahlers AGAdresse: Elverdisser Straße 313, 32052 HerfordLand: DeutschlandAnsprechpartner: Michael ZielkeTel.: +49 5221 979-211E-Mail: michael.zielke@ahlers-ag.comWebsite: www.ahlers-ag.comISIN(s): DE0005009740 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart,Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, TradegateQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1577124120570© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)