PTA-DD: ERWE Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

17.01.2020 - 11:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

11:52

05:52

10:52

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MARFrankfurt (pta009/17.01.2020/) - Mitteilung1 Angaben zu den Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu denin enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonena) Name Herr Dr. Holger Henkel2 Grund der Meldunga) Position/Status Aufsichtsratb) Erstmeldung3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer amMarkt für Emissionszertifikate, zurVersteigerungsplattform, zum Versteigereroder zur Auktionsaufsichta) Name ERWE Immobilien AGb) LEI 39120014ZQ1I2RXEE8484 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Schuldtiteldes InstrumentsKennung DE000A255D05b) Art des Geschäfts SonstigesZeichnung einer Schuldtitelemissionc) Preis(e) Volumen997,00 EUR 398.800,00 EURd) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen997,00 EUR 398.800,00 EURe) Datum des Geschäfts 15.01.2020 UTC+1f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes(Ende)Aussender: ERWE Immobilien AGAdresse: Herriotstraße 1, 60528 FrankfurtLand: DeutschlandAnsprechpartner: Christian HillermannTel.: +49 40 320 279-10E-Mail: office@Hillermann-Consulting.deWebsite: www.erwe-ag.comISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr inDüsseldorf; Freiverkehr in BerlinQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579258320973© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)