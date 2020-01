PTA-DD: PIERER Mobility AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

22.01.2020 - 13:50 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MARWels (pta025/22.01.2020/) - Mitteilung1 Angaben zu den Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowiezu den in enger Beziehung zu ihnenstehenden Personena) Name Pierer Industrie AG2 Grund der Meldunga) Position/Status Stefan Pierer, Vorstand der PIERERMobility AG und Vorstand der PiererIndustrie AG sowie wirtschaftlicherEigentümer der Pierer Industrie AGb) Erstmeldung3 Angaben zum Emittenten, zumTeilnehmer am Markt fürEmissionszertifikate, zurVersteigerungsplattform, zumVersteigerer oder zurAuktionsaufsichta) Name PIERER Mobility AGb) LEI 5299008TBI1EUJJSWP894 Angaben zum Geschäft/zu denGeschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, AktieArt des InstrumentsKennung AT0000KTMI02b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktienc) Preis(e) Volumen50,42 EUR 16.000 Stück / unitsd) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen50,42 EUR 16.000 Stück / unitse) Datum des Geschäfts 21.01.2020 UTC+1f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes(Ende)Aussender: PIERER Mobility AGAdresse: Edisonstraße 1, 4600 WelsLand: ÖsterreichAnsprechpartner: Mag. Michaela FriepeßTel.: +43 7242 69402E-Mail: ir@pierermobility.comWebsite: www.pierermobility.comISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe),AT0000KTMI02 (Aktie)Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in FrankfurtQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579697400768© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)