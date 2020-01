PTA-News: Ensopella AG: Einladung zur Hauptversammlung

13.01.2020 - 15:45 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

15:45

14:00

13:30

0:00

09:45

14:45

Unternehmensmitteilung für den KapitalmarktHamburg (pta024/13.01.2020/) - Ensopella AG, Hamburg, ISIN: DE0006050073Einladung zur HauptversammlungDie Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu deram Donnerstag, den 17. Februar 2020 umUhr, Einlass abUhrin den Räumlichkeiten der Süddeutsche Marketing & Service AG,Gerokstr. 33, 70184 Stuttgart,stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.Tagesordnung:1. Wahlen zum AufsichtsratDie Alecto Limited hat der Ensopella AG im Mai 2019 mitgeteilt, dass sie eineMehrheitsbeteiligung an der Ensopella AG erworben hat. Mit der Veränderung derEigentümerstruktur ging auch eine Veränderung der Zusammensetzung der Organe derEnsopella AG einher. Der Vorstand und der Aufsichtsrat legten zum 09. Mai 2019ihre Ämter einvernehmlich nieder. Als neuer Vorstand wurde davor HerrMargaritis Stogiannidis bestellt.Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 6. Fall AktG nur aus von denAktionären zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern zusammen und besteht gemäߧ 96 Abs. 1, § 101 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern.a) Der Vorstand schlägt vor,Herrn Kay Rieck,Dubai, V.A.E.,Geschäftsführer der MehrheitsaktionärinAlecto Limited, Dubai, V.A.E.,als vorsitzendes Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.b) Der Vorstand schlägt vor,Herrn Dr. Andreas Sasdi,Stuttgart,Rechtsanwalt,als stellvertretend vorsitzendes Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.c) Der Vorstand schlägt vor,Herrn Jan Torsten Schmieling,Reutlingen,Kaufmann,als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018Vorstand und der neu gewählte Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastungzu erteilen.3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr2018Vorstand und der neu gewählte Aufsichtsrat schlagen vor, dem AufsichtsratEntlastung zu erteilen.4. Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft undentsprechende SatzungsänderungDer Sitz der Gesellschaft soll nach Stuttgart verlegt und die Satzung derGesellschaft entsprechend geändert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagenvor, folgenden Beschluss zu fassen:§ 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: "(2) Die Gesellschaft hatihren Sitz in Stuttgart."Die Verwaltung wird angewiesen, den Beschluss zu Tagesordnungspunkt 5 erst zumHandelsregister anzumelden, wenn die übrigen eintragungsbedürftigen Beschlüssedieser Hauptversammlung in das Handelsregister eingetragen worden sind.Recht auf Teilnahme an der HauptversammlungZur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nurdiejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB)in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre habendarüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB)in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellterNachweis über den Anteilsbesitzes notwendig. Der Nachweis des Anteilsbesitzeshat sich auf den Beginn des 26. Januar 2020,Uhr, zu beziehen und muss derGesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 10.Februar 2020, 24.00 Uhr, zugehen:Ensopella AGc/o Süddeutsche Marketing & Service AGGerokstr. 3370184 StuttgartE-Mail: hv@aeb-ag.deNach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werdenden Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir dieAktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihresAnteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.Weitere Hinweise:Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihrStimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten,auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen.Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oderanderen mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oderInstitutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Textform. Für dieBevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder anderermit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionengelten für die Vollmachtserteilung die gesetzlichen Bestimmungen.Anfragen, Mitteilungen und Anträge von Aktionären sind ausschließlich andie folgende Anschrift zu richten:Ensopella AGc/o Süddeutsche Marketing & Service AGGerokstr. 3370184 StuttgartE-Mail: hv@aeb-ag.deZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapitalder Gesellschaft auf 1.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebensovielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien, somit sind1.500.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.Hamburg, 10. Januar 2020Der VorstandHinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte SüddeutscheMarketing & Service AG, Gerokstr. 33, 70184 Stuttgart, E-Mail: hv@aeb-ag.de.(Ende)Aussender: Ensopella AGAdresse: Schopenstehl 22, 20095 HamburgLand: DeutschlandAnsprechpartner: Ensopella AGE-Mail: hv@aeb-ag.deWebsite: www.ensopella.deISIN(s): DE0006050073 (Aktie)Börsen: Freiverkehr in BerlinQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1578926700839© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)