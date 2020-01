PTA-News: HYLEA GROUP S.A.: Hylea Group erweitert Management im Bereich Finanzen und Controlling

08.01.2020 - 10:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

10:00

04:00

09:00

Unternehmensmitteilung für den KapitalmarktLuxembourg (pta011/08.01.2020/) - Wesentliche Punkte* Joanna Wurmbach ist neue Leiterin des Finanzressorts der Unternehmensgruppe* Ausbau des Managements im Zuge des starken WachstumsDie Hylea Group S.A., ein weltweit tätiger Produzent und Exporteur vonBio-Paranüssen, hat aufgrund des überproportionalen Unternehmenswachstums seinManagement weiter ausgebaut. Seit dem 01.11.2019 verstärkt Frau Joanna Wurmbach(36) als neue Leiterin des Bereiches Finanzen und Controlling dieUnternehmensgruppe. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 wird dieHylea Group S.A. bis spätestens 15. März 2020 veröffentlichen.Die mit 28 Jahren zum Wirtschaftsprüfer bestellte Joanna Wurmbach ist bereitsseit 2018 beratend für die Hylea Group S.A. tätig. Sie verfügt über zahlreicheKontakte im globalen Konzernumfeld. Zuvor sammelte sie über 10 Jahre Erfahrungenin den Bereichen Corporate Finance, M&A, Wirtschaftsprüfung und CorporateControlling in leitenden Positionen bei Unternehmen wie Fresenius Kabi, IKBDeutsche Industriebank und PricewaterhouseCoopers.Über die Hylea Group S.A.:Die Hylea Group S.A. gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten vonParanüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und derVermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten dessüdamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.(Ende)Aussender: HYLEA GROUP S.A.Adresse: 5, Rue de Bonnevoie, 1260 LuxembourgLand: LuxemburgAnsprechpartner: Oliver Schneider, IRTel.: +49 151 18425505E-Mail: o.schneider@hylea.comWebsite: www.hylea.comISIN(s): DE000A19S801 (Anleihe)Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart,Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, TradegateQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1578474000709© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)