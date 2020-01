PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) zeichnet neue 7,50%-ERWE Immobilien-Anleihe

06.01.2020 - 15:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

15:00

09:00

14:00

Unternehmensmitteilung für den KapitalmarktDüsseldorf (pta003/06.01.2020/) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibtbekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an derNeuemission der 7,50%-Anleihe der ERWE Immobilien AG mit Laufzeit bis 2023 (WKNA255D0) mit einer Zeichnung beteiligt hat.Die ERWE Immobilien AG wurde im Jahr 2005 als ERWE Real Estate GmbH gegründetund startete als Entwickler für kommerzielle Einzelhandelsimmobilien für andere(Dritte) und teilweise für sich selbst. Der Fokus der Aktivitäten liegt in hochfrequentierten Zonen wie Fußgängerzonen (A-Lagen) in attraktiven kleinerenund mittelgroßen Städten. Konzeptionell steht die "Revitalisierung"vorhandener Einzelhandelshäuser durch Implementierung eines neuenNutzungskonzeptes im Vordergrund, um so einen Mehrwert für vorhandene und neueMieter und die Gesellschaft zu erreichen. Die Aktie des Unternehmens ist imGeneral Standard der Börse Frankfurt notiert.Die im Dezember 2019 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe derERWE Immobilien AG ist mit einem Zinskupon von 7,50% p.a. ausgestattet(Zinszahlung halbjährlich am 10.06. und 10.12.) und hat eine vierjährigeLaufzeit vom 10.12.2019 bis zum 10.12.2023. Im Rahmen der Emission wurden 12,5Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Aktuell wird dieEmission auf bis zu 20 Mio. Euro aufgestockt. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeitennach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 10.12.2021 zu 103,75%,ab 10.06.2022 zu 102,50%, ab 10.12.2022 zu 100,75% und ab 10.06.2023 zu 100%des Nennwertes vorgesehen. In den Anleihebedingungen sind unter anderem eineAusschüttungsbeschränkung, eine Verschuldungsbegrenzung und eineTransparenzverpflichtung verankert. Die Anleihe wird im Open Market (Freiverkehr)der Börse Frankfurt gehandelt.Über die KFM Deutsche Mittelstand AGDie KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen undInitiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Der Fonds bietetfür private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindungmit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fondsbasiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AGentwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche MittelstandsanleihenFONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Seit Fondsauflageliegt die jährliche Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligenAnteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger vonder Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplantenAusschüttungsrendite in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar mit 5von 5 Sternen beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim GroßenPreis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das AnalyseverfahrenKFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des DeutschenMittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. Der Deutsche MittelstandsanleihenFONDS gehört laut GBC-Research zu den Hidden Champions. Aus insgesamt 9.000 vonder GBC geprüften Publikumsfonds belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDSeinen der 9 Spitzenplätze.Hinweise zur BeachtungDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellungvon möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenenInformationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daherunverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätzeoder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich dieseausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung undenthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nichthinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt fernerkeinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mitRisiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals,verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehendpersönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- undAnlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein aufdiese Pressemitteilung stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- undWertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann anverschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebundensein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidungentsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist in demgenannten Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels nichtinvestiert und hat es im Rahmen der aktuellen Emission gezeichnet. Die KFMDeutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkendePersonen können Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS halten. AusVeränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für dieKFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkendePersonen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestelltenGeschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durchIhren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationenentnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, denwesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf vonInvestmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft(FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- undInformationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung Luxemburg,46, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder bei der Erste Bank derösterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepagedes Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS http://www.dma-fonds.de erhältlich. FürSchäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieserAusarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen dieVerwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.PressekontaktKFM Deutsche Mittelstand AGRathausufer 1040213 DüsseldorfTel: + 49 (0) 211 21073741Fax: + 49 (0) 211 21073733Mail: info@kfmag.deWeb: http://www.kfmag.dehttp://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de(Ende)Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AGAdresse: Rathausufer 10, 40213 DüsseldorfLand: DeutschlandAnsprechpartner: Hans-Jürgen FriedrichTel.: +49 211 21073741E-Mail: hj.friedrich@kfmag.deWebsite: www.kfmag.deISIN(s): LU0974225590 (Fond)Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart,Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf,Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, TradegateQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1578319200672© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)