PTA-PVR : Travel24.com AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHGLeipzig (pta034/15.01.2020/) - Veröffentlichung einer StimmrechtsmitteilungStimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: Travel24.com AGLegal Entity Identifier (LEI): 391200OLMGUNM9WUVC24Straße, Hausnr: Salomonstraße 25aPLZ: 04103Ort: Leipzig, Deutschland2. Grund der MitteilungErwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten3. Angaben zum MitteilungspflichtigenNatürliche Person (Vorname, Nachname): Michael KlemmerGeburtsdatum: 01.02.19684. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.MK Value Shares GmbH5. Datum der Schwellenberührung06.01.20206. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte nach §% (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) 41 WpHG7.b.1.+ 7.b.2.)neu 19,18 0,00 19,18 2.033.585letzte n/a n/a n/aMitteilung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut direkt absolut direkt in % (§ zugerechnet in % (§(§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 33 WpHG) 34 WpHG)34 WpHG)DE000A0LINQ8 0 390.122 0,00 19,18Summe: 390.122 19,18b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte inInstrume Verfall Laufzeit absolut %ntsSumme:b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte indes / Verfall / Laufzeit oder absolut %Instr physischeument AbwicklungSumme:8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenVollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der oberstenbeherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden UnternehmenUnternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oderhöherMichael KlemmerMK Value Shares GmbH 19,18 19,189. Bei Vollmacht gema?^ß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung: N/A10. Sonstige Informationen:Datum15.01.2020(Ende)Aussender: Travel24.com AGAdresse: Salomonstraße 25a, 04103 LeipzigLand: DeutschlandAnsprechpartner: Armin SchauerTel.: +49 341 355 72705E-Mail: armin.schauer@travel24.comWebsite: www.travel24group.deISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie)Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr inDüsseldorf; Freiverkehr in BerlinQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579123800942© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)