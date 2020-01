PTA-PVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

22.01.2020 - 23:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)Wien (pta027/22.01.2020/) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach§ 135 Abs. 2 BörseGBeteiligungsmeldung1. EmittentBAWAG Group AG, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Österreich2. Grund der MitteilungErwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)3. Meldepflichtige PersonName: Wellington Management Group LLPRegistrierter Sitz und Staat: Boston, Vereinigte Staaten4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Personhandelt5. Datum der Schwellenberührung17.01.20206. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person% der % der Total von Gesamtzahl derStimmrechte Stimmrechte beiden in % Stimmrechte des, die zu , die die (7.A + 7.B) EmittentenAktien Finanz-/songehören stigen(7.A) Instrumenterepräsentieren (7.B.1+ 7.B.2)Situation am Tag 3,96 0,04 3,99 89.142.237derSchwellenberührungSituation in der 4,34 0,03 4,37vorherigen Meldung7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag derBerührung der Schwelle7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehörenISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % (§ Indirekt in %(§ 130 BörseG (§ 133 BörseG 130 BörseG (§ 133 BörseG2018) 2018) 2018) 2018)AT0000BAWAG2 0 3.527.915 0,00 3,96Summe: 3.527.915 3,967.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte inInstrumen Laufzeit absolut %tsSumme:7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte indes / Laufzeit oder Cash absolut %Instr SettlementumentTR 15/05/2020 n.a. Cash 34.067 0,04SwapSumme: 34.067 0,048. Information in Bezug auf die meldepflichtige PersonVolle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total vonkontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%)durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonstin Aktien (%) igeInstrumente(%)1 WellingtonManagement GroupLLP2 Wellington Group 1Holdings LLP3 Wellington 2InvestmentAdvisors HoldingsLLP4 Wellington 3Management GlobalHoldings, Ltd.5 Wellington 4 0,75 0,75ManagementInternationalLimited6 Wellington 3 3,20 0,04 3,24ManagementCompany LLP9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtDatum der Hauptversammlung: N/A10. Sonstige Kommentare(Ende)Aussender: BAWAG Group AGAdresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 WienLand: ÖsterreichAnsprechpartner: BAWAG Group Investor RelationsTel.: +43 (0)59905-34444E-Mail: investor.relations@bawaggroup.comWebsite: www.bawaggroup.comISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie)Börsen: Amtlicher Handel in WienQuelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579730400114© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen undFinanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussenderverantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)