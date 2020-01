Puma wird ab 1. Juli Ausrüster des Deutschen Handballbundes

07.01.2020 - 12:32 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Ulrike DauerFRANKFURT (Dow Jones)Der Sportartikelhersteller Puma wird ab 1. Juli neuer Ausrüster des Deutschen Handballbundes. Damit werden alle Handball-Nationalmannschaften - Hallen- und Beachhandball - sowie alle Trainer, Betreuer und Schiedsrichter mit Puma-Sportartikeln ausgestattet.Zum Vertragsumfang gehören Sport-Textilien, Schuhe, Accessoires, Unterwäsche, Merchandise und Bälle. Falls sich die Männer-Nationalmannschaft für die Olympischen Sommerspiele in Tokio qualifiziert, wird diese das erste Großereignis im Puma-Outfit absolvieren.Die Puma SE wird die neue DHB-Kollektion im Sommer 2020 erstmals vorstellen.Puma rüstet bereits in den Handball-Bundesligen die Rhein-Neckar Löwen sowie die BVB Handball-Damen aus. In den kommenden Jahren sollen Nationalspielerinnen und Nationalspieler in allen Altersklassen dazu kommen.Die Kooperation ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Die Vertragslaufzeit sowie finanzielle Details wollten Puma-Sprecher nicht kommunizieren. Die Kooperation mit dem vorherigen Ausrüster Kempa läuft damit aus.Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_DJG/uxd/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.