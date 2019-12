Qiagen: Verzockt

27.12.2019 - 08:02 | Quelle: LYNX B.V. Germa... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Für die Aktionäre des im MDAX und TecDAX, aber auch in den USA notierten niederländischen Labortechnikspezialisten Qiagen steht ein Quartal vor dem Abschluss, das einem Ritt auf der Kanonenkugel gleicht. Wir zeigen Ihnen hier den Chart der Aktie in US-Dollar, da an der Wall Street am Donnerstag gehandelt wurde.