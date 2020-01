Regierung hält bis zu 4,8 Mrd Euro für Braunkohle-Beschäftigte vor

16.01.2020 - 12:49 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Für den Ausstieg aus der Braunkohle stellt die Bundesregierung bis zu 4,8 Milliarden Euro für Zahlungen an die Beschäftigten bereit. Dies sei die maximale Summe, sagte der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Andreas Feicht in Berlin. Anspruch hätten alle Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der Kraftwerks-Abschaltung 58 Jahre alt seien. Allerdings geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass möglicherweise nicht der gesamte Betrag ausgezahlt werden müsse. Denn in der Realität würden nicht alle Beschäftigten das Geld in Anspruch nehmen, "weil sie vorher ausscheiden", so Feicht.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.