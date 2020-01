Regierung rückt Bioökonomie in den Fokus

15.01.2020 - 15:32 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Das Bundeskabinett hat eine Nationale Bioökonomiestrategie beschlossen. "Wir müssen alles dafür tun, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und dabei wirtschaftlich stark zu bleiben", erklärte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Die Bioökonomie sei für beides ein Schlüssel.Mit der neuen Strategie sollen biologische Ressourcen, Prozesse und Systeme in allen Wirtschaftsbereichen genutzt und entsprechende Innovationen stärker gefördert werden. Kernziel sei eine auf Nachhaltigkeit und Kreisläufe orientierte Wirtschaft. Für die Nationale Strategie sollen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden.Als zentrale Rohstoffproduzenten seien die Bauern "tragende Säulen der Strategie", ergänzte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), die ebenfalls an der Ausarbeitung der Strategie beteiligt war. Der steigende Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen dürfe die Ernährungssicherung nicht gefährden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.