Regierung startet Dialogprozess zur Tourismusstrategie

30.12.2019 - 14:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:41

13:41

BERLIN (Dow Jones)Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Fachöffentlichkeit zur Beteiligung an der nationalen Tourismusstrategie aufgerufen. Dazu beginnt am 1. Januar 2020 ein bundesweiter Dialogprozess, wie das Ressort mitteilte. Bis zum 5. Mai können alle Branchenvertreter ihre Ideen, Forderungen und Stellungnahmen einreichen.Wir suchen innovative Vorschläge, die die Branche weiterbringen und diesen wichtigen Sektor mit seinen über drei Millionen Beschäftigten für die Zukunft stärken", erklärte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß, zugleich Parlamentarischer Staatssekretär beim Wirtschaftsministerium.Das Bundeskabinett hatte die Erarbeitung einer nationalen Tourismusstrategie bereits im April beschlossen. Die vom Wirtschaftsministerium vorgelegten Eckpunkte betreffen etwa den weiteren Abbau von Bürokratie und die Stärkung der mittelständigen Tourismuswirtschaft. Auch soll die Branche barrierefrei und digitaler ausgestaltet werden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.