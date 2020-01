Regierung will bei Truppen-Frage Iraks Entscheidung akzeptieren

06.01.2020 - 14:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Die Bundesregierung hat angesichts der irakischen Pläne für einen schrittweisen Truppenabzug die Souveränität des Landes betont. "Wir müssen und werden auch jede Entscheidung mit Blick auf die Anwesenheit ausländischer Soldaten im Irak, die die irakische Regierung trifft, akzeptieren", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Deutschland sei immer der Souveränität des Iraks verpflichtet gewesen und habe gemeinsam mit internationalen Vertretern die Sicherheit des Landes personell unterstützt.Allerdings könne ein vollständiger Truppenabzug Fortschritte im Kampf gegen den IS gefährden, betonte Seibert. Der zuständige Sprecher des Auswärtigen Amtes (AA), Rainer Breul, ergänzte, niemand wolle ein militärisches Engagement im Irak gegen das irakische Parlament und die Regierung durchführen. Man werde jede Entscheidung des Iraks respektieren. Zunächst wolle man das Gespräch mit der irakischen Regierung suchen und abwarten, wie sie den Parlamentsbeschluss annehme und umsetze, so der AA-Sprecher.Am Sonntag hatte das irakische Parlament den Abzug aller ausländischen Soldaten gefordert, die Teil der US-geführten Anti-IS-Koalition sind. Damit wäre auch die Bundeswehr betroffen. Die geschäftsführende irakische Regierung erklärte, sie wolle alle rechtlichen Schritte dafür prüfen. Daraufhin hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den Irak aufgefordert, der Anti-IS-Koalition weiterhin die Unterstützung leisten.Die Bundeswehr hatte daraufhin die Ausbildung der irakischen kurdischen Kräfte zunächst ausgesetzt. Auch der reguläre Kontingentwechsel der deutschen Soldaten wurde suspendiert, wie das Verteidigungsministerium bei Twitter mitteilte. Für die Soldaten heiße das, dass sie die Sicherheitslage weiter beobachten, erklärte Ministeriumssprecher Christian Thiels. "Man kann aber nicht über Monate in einem solchen Schwebezustand verharren."Angesichts der angespannten Lage bereitet Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach Angaben seines Ministeriums auch ein Gespräch mit Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif vor. Dieses werde es "zeitnah" geben, erklärte AA-Sprecher Breul. Es gehe in den Gesprächskanälen auch mit der Nato um die Frage, wie es in der Region zur Deeskalation kommen könne.Mehrere Oppositionspolitiker hatten zuvor einen Abzug der Bundeswehr gefordert.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com