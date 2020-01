Rheinmetall liefert Ersatzteile für Schützenpanzer Puma

08.01.2020 - 11:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Rheinmetall hat einen Auftrag für den Schützenpanzer Puma der Bundeswehr erhalten. Der Düsseldorfer Technologiekonzern soll Ersatzteile und Sonderwerkzeuge im Gesamtwert von rund 54 Millionen Euro brutto liefern, wie das Unternehmen mitteilte. Von der Auftragssumme wurden 10 Millionen Euro noch 2019 eingebucht, 44 Millionen werden in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 bilanziert.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/rioEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.