Rheinmetall liefert weitere 1.000 Lkw an die Bundeswehr

FRANKFURT (Dow Jones)Der Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Auftrag zur Lieferung von 1.000 Logistikfahrzeugen im Wert von 382 Millionen Euro brutto für die Bundeswehr erhalten. Bei dem bereits Ende Dezember erteilten Auftrag handelt es sich um den dritten Abruf aus einem im Juli 2017 geschlossenen Rahmenvertrag über mehr als 2.200 hochmoderne militärische Lkw, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Die Lkw werden ab Januar 2020 von der Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) am Standort Wien gebaut und bis Ende 2020 ausgeliefert.