Rheinmetall modernisiert Schützenpanzer Marder für Bundeswehr

FRANKFURT (Dow Jones)Rheinmetall hat einen Auftrag zur Modernisierung des Schützenpanzers Marder erhalten. Bis 2023 werde der Konzern laut Mitteilung 78 Umrüstsätze, Bord- und Sonderwerkzeuge oder logistische Anteile an die Bundeswehr liefern. Bei 71 Fahrzeugen werde der Antriebsstrang ersetzt. Der Auftrag habe einen Wert von insgesamt rund 110 Millionen Euro brutto, so die im MDAX notierte Rheinmetall AG weiter.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/kla/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.