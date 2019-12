ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger ziehen sich zurück

19.12.2019 - 18:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

hatte ihre Offerte zuvor erneut erhöht. Der Übernahmekampf geht also in die nächste Runde. Zu den Gewinnern in Zürich gehörten Clariant mit einem Plus von 2,1 Prozent. Der Chemiekonzern aus der Schweiz verkauft das Geschäft mit Farbgranulaten an die amerikanische Poly One. Die Transaktion bewertet die Aktivitäten mit 1,6 Milliarden US-Dollar. Analyst Markus Mayer von Baader Helvea sprach von einem "Weihnachtsgeschenk für die Clariant-Aktionäre". Der Verkaufspreis habe seine ohnehin bereits hohe Erwartung noch übertroffen. Die größten Verlierer im Zürcher Leitindex SMI waren mit Swatch und Richemont die Papiere großer Uhrenhersteller. Analystin Melanie Flouquet von JPMorgan sprach mit Blick auf die schweizerischen Uhrenexporte im November von "negativen Überraschungen". So seien die Ausfuhren auf den wichtigen Absatzmarkt China mit 5,5 Prozent deutlich gefallen. Swatch verloren 1,5 Prozent und Richemont 1,1 Prozent./bek/jha/ Quelle: dpa-AFX