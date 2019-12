ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinnmitnahmen nach neuen Rekordhochs

27.12.2019 - 16:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag zum Handelsauftakt ihren Rekordlauf allesamt fortgesetzt. Dann jedoch setzten moderate Gewinnmitnahmen ein. Börsianer sprachen angesichts des für Aktionäre überraschend gut gelaufenen Jahres von einem ruhigen und entspannten Jahresausklang. Der Dow Jones Industrial +0,27% gewann im frühen Handel 0,06 Prozent auf 28 638,98 Punkte, nachdem er sich zuvor der Marke von 28 700 Punkte deutlich genähert hatte. Das Plus des US-Leitindex in der Weihnachtswoche beläuft sich nun aktuell auf 0,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 +0,15% gab am Freitag nach einem Höchststand zuletzt um 0,06 Prozent auf 3238,06 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 +0,14% litt nach seinem Hoch zum Handelsauftakt ebenfalls unter leichten Gewinnmitnahmen und verlor 0,16 Prozent auf 8764,35 Zähler. Spitzenwert im Dow waren die Aktien von Apple +2,05% , die mit plus 1,15 Prozent auf 293,23 US-Dollar ebenfalls einen Höchststand eereichten. Sie profitierten vor allem von optimistischen Erwartungen der Zulieferer des iPhone-Herstellers für das kommende Jahr. So rechnet etwa Tiyo Yuden, ein japanischer Hersteller von Keramikkomponenten, die in Smartphones verwendet werden, mit steigender Nachfrage, da in China das Interesse an 5G-fähigen Smartphones steige. Zudem ist das Weihnachtsgeschäft in den USA ersten Indikationen zufolge besser als erwartet gelaufen. Das verhalf auch den Papieren von Amazon +5,22% an der Nasdaq zu einem weiteren Anstieg um nun 1,2 Prozent. Bereits am Vortag waren sie um 4,5 Prozent hochgesprungen, nachdem der Internet-Händler das diesjährige Weihnachtsgeschäft als rekordbrechend bezeichnet hatte. Die Anteilscheine von Boeing -1,75% kamen nicht vom Fleck und hielten sich auf Vortagesniveau. Nach Boeing-Chef Dennis Muilenburg nimmt auch dessen Sonderberater Michael Luttig im Zuge des Debakels rund um den Unglücksflieger 737 Max seinen Hut. Luttig war seit 2006 Boeings Chefjustiziar gewesen. Boeing hat nach den Unglücken, bei denen insgesamt 346 Menschen starben, viel rechtlichen Ärger. Der Konzern ist nicht nur mit Klagen von Angehörigen der Todesopfer konfrontiert. Es wird ermittelt, ob bei der 737-Max-Zulassung alles mit rechten Dingen zuging. Piloten, Fluggesellschaften und Anleger haben auch schon Klagen eingereicht. Die Tesla +1,33% -Titel +1,33% drehten nach einem bei 435,31 Dollar erreichten Rekordhoch zuletzt in die Verlustzone. Mehrere Medien hatten übereinstimmend gemeldet, dass der Elektroauto-Hersteller noch in diesem Jahr die ersten in China produzierten Fahrzeuge des Model 3 ausliefern werde. Zudem verwies das Brokerhaus Wedbush Securities in einer Studie auf eine anhaltende hohe Nachfrage nach dem Model 3 in den USA und Europa. Höchststände erreichten am Freitag zudem auch die Aktien von Microsoft -0,01% und Alphabet +0,02% , die daraufhin aber ebenfalls unter Gewinnmitnahmen litten und zuletzt wie Tesla moderat nachgaben./ck/he Quelle: dpa-AFX