ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq-Börse und S&P 500 auf neue Rekorde

18.12.2019 | Quelle: dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Stabile Kurse auf hohem Niveau haben am Mittwoch das Bild am US-Aktienmarkt geprägt. Für den marktbreiten S&P 500 +0,18% und für den technologielastigen Nasdaq 100 +0,06% reichte es im frühen Handel knapp zu neuen Rekordwerten. Allerdings fielen die Gewinne wie schon am Vortag bescheiden aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb ein weiteres Rekordhoch bislang noch schuldig, er stieg zuletzt um 0,06 Prozent auf 28 284,35 Punkte. "Die anhaltend sehr positive Marktbreite ist ein starkes Argument für US-Aktien", schrieb Analyst Hans-Peter Reichhuber von der Bayerischen Landesbank. Die großen Aktienindizes profitierten also nicht von den Kursgewinnen selektiver Einzeltitel, sondern von breit gestreuten. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sei unter dieser Voraussetzung "sehr gut denkbar". Der S&P 500 lag zuletzt mit 0,02 Prozent leicht im Plus bei 3193,22 Zählern. Der Nasdaq 100 verbuchte mit 0,08 Prozent auf 8583,32 Punkte ebenfalls einen kleinen Gewinn. Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Fedex -3,61% . Trotz des Teilabkommens im US-chinesischen Handelskonflikt reduzierte der Paketdienstleister die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. Die Aktien sackten um fast 10 Prozent ab. In ihrem Sog büßten auch die Anteilsscheine des Wettbewerbers UPS +2,52% gut 2 Prozent ein. Die erneute Gewinnwarnung von Fedex sei angesichts der geringen Erwartungen erstaunlich, schrieb Analyst William Fitzalan Howard von der Privatbank Berenberg. Angesichts der Entwicklung bei UPS und DHL dürfte zumindest ein Teil Probleme von Fedex hausgemacht sein. Der Lebensmittelriese General Mills +2,18% hingegen übertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie im zweiten Geschäftsquartal selbst die höchste Analystenprognose. Die Papiere legten um 1,4 Prozent zu. Der Elektroautobauer Tesla +4,33% will Insidern zufolge durch niedrigere Preise das China-Geschäft ankurbeln. Tesla erwäge, den Verkaufspreis für das in China produzierte Model 3 im kommenden Jahr um 20 Prozent zu senken, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. So könnten mehr Teile aus lokaler Produktion verwendet werden, was Kosten sparen würde. Die Anteilsscheine des Autobauers legten um 2 Prozent zu und nähern sich immer mehr dem Rekordhoch vom September 2017./bek/jha/jha/ Quelle: dpa-AFX