ROUNDUP/Iran-Krise: EU ruft Außenminister zu Sondertreffen am Freitag

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran kommen die EU-Außenminister am Freitag (14.00 Uhr) zu einem Krisentreffen in Brüssel zusammen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte am Montagabend, er habe die Minister zu dem Sondertreffen zusammengerufen. Die EU werde alles tun, um zur Deeskalation der Spannungen in der Region beizutragen, twitterte Borrell. Es gehe darum, "alle diplomatischen Kanäle zu aktivieren", ergänzte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie habe für Mittwochmorgen eine Sondersitzung der EU-Kommission einberufen, in der die Kommissare über ihre Kontakte zu verschiedenen beteiligten und betroffenen Parteien berichten sollten. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte nach eigenen Worten dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell vorgeschlagen, ein für Ende des Monats geplantes EU-Außenministertreffen vorzuziehen. Vereinbart wurde nun jedoch eine Sondersitzung, wie ein EU-Diplomat sagte. Die USA hatten vorige Woche den iranischen General Ghassem Soleimani bei einem Luftangriff im Irak getötet. Seither drohen sich Teheran und Washington gegenseitig mit weiteren Aktionen. Zudem hatte das irakische Parlament den Abzug der US-Truppen aus dem Land gefordert./vsr/DP/he Quelle: dpa-AFX