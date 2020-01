ROUNDUP: Keine Toten unter irakischen Truppen bei iranischem Angriff

08.01.2020 - 09:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BAGDAD/ERBIL (dpa-AFX) - Bei dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Stützpunkte im Irak hat es unter den irakischen Streitkräften nach deren eigenen Angaben keine Toten gegeben. Es seien "keine Verluste" verzeichnet worden, meldete die Medieneinheit der irakischen Sicherheitskräfte am Mittwochmorgen.Auch das Innenministerium der kurdischen Autonomieregierung in der nordirakischen Stadt Erbil erklärte, es habe bei der Bombardierung des dortigen amerikanischen Stützpunktes weder "menschliche Verluste" noch Schäden gegeben. Weitere Einzelheiten teilte es nicht mit.Unklar war zunächst, ob es unter den irakischen Truppen auch keine Verletzen gab. Der arabische Nachrichtensender Sky News Arabia hatte zuvor gemeldet, dass fünf irakische Soldaten bei dem Angriff verletzt worden seien. Eine unabhängige Bestätigung gab es dafür nicht.Den irakischen Streitkräften zufolge schlugen 17 iranische Raketen im Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad westlich von Bagdad und fünf in Erbil ein. Alle gingen demnach über Standorten der internationalen Anti-IS-Koalition nieder./jku/DP/jhaQuelle: dpa-AFX