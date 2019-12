ROUNDUP: Schwedische Notenbank beendet Negativzinspolitik

19.12.2019 - 10:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Als erste größere Zentralbank beendet die schwedische Notenbank ihre Negativzinspolitik. Wie die Reichsbank am Donnerstag in Stockholm mitteilte, steigt ihr Leitzins von minus 0,25 Prozent auf null Prozent. Analysten hatten diesen Schritt weitgehend erwartet, da die Notenbank ihn seit längerem verbal vorbereitet hatte. Entsprechend reagierte die Landeswährung Krone zunächst nicht auf die Entscheidung. Die Reichsbank äußerte ihre Erwartung, dass der Leitzins in den kommenden Jahren auf der Nulllinie verharren werde. Die Notenbank beendet mit ihrem Schritt ein geldpolitisches Experiment. Vor etwa fünf Jahren hatte sie ihren Leitzins in negatives Terrain reduziert, um die Aufwertung der Krone zu dämpfen und zugleich die Wirtschaft des skandinavischen Landes anzuschieben. Mit der Aufgabe dieser Politik reagiert die Reichsbank auch auf zahlreiche Nebenwirkungen negativer Leitzinsen, unter denen vor allem der Bankensektor und traditionelle Anleger mit festverzinslichen Sparanlagen zu leiden haben. Zugleich stemmt sich die Notenbank gegen andere große Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB), die Schweizerische Nationalbank (SNB) oder die japanische Zentralbank, die alle an ihrer Negativzinspolitik festhalten. Allerdings mehren sich nicht nur in Schweden die kritischen Stimmen. Auch im Euroraum, in der Schweiz und in Japan gibt es zunehmend Widerstand gegen die Folgen der Negativzinspolitik. Neben der Belastung für Banken und Sparer wird auf den allgemeinen Anlagenotstand verwiesen, der zu immer riskanteren Anlagestrategien führen und zu einer Gefahr für die Finanzstabilität werden kann. Ein Beispiel ist der rasante Anstieg der Immobilienpreise in vielen Industrieländern. Auch innerhalb der Notenbanken werden die Nebenwirkungen der Negativzinspolitik zunehmend thematisiert, etwa durch die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die EZB will im kommenden Jahr eine umfassende Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie vornehmen, bei der laut Lagarde "jeder Stein" umgedreht werden soll. Negative Leitzinsen und ihre Folgen dürften zu diesen Steinen gehören./bgf/jsl/fba Quelle: dpa-AFX