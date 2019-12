ROUNDUP: Spaniens Wirtschaft hält Wachstumstempo - Inflation legt zu

30.12.2019 - 10:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat das Wachstumstempo im Sommer trotz schwacher Exportgeschäfte halten können. Im dritten Quartal legte die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung. Bereits im zweiten Quartal war die viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 0,4 Prozent gewachsen. Gestützt wurde das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal durch gestiegene Konsumausgaben der privaten Haushalte und einen höheren Staatsverbrauch. Gedämpft durch das Wachstum durch den Außenhandel. Während die Exporte stagnierten, legten die Importe zu. Etwas schwächer als erwartet zeigte sich das Wachstum im Jahresvergleich. In dieser Betrachtung meldete die Statistikbehörde für das dritte Quartal einen Zuwachs um 1,9 Prozent. Analysten hatten mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Seit Anfang 2018 zeigt Spaniens Wirtschaft ein stabiles Wachstumstempo mit Steigerungsraten von 0,4 Prozent bis 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. Vor dem Hintergrund des Aufschwungs hat sich auch die Preisentwicklung zuletzt wieder ein Stück weit verstärkt. So stieg kurz vor dem Jahresende die Inflation in Spanien wieder. Die nach europäischer Methode errechneten Lebenshaltungskosten (HVPI) lagen im Dezember 0,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE zeitgleich nach einer ersten Schätzung mitteilte. Die Inflationsrate erreichte damit den höchsten Stand seit Mai. Im November hatte die Teuerung 0,5 Prozent betragen und im Oktober nur 0,2 Prozent. Analysten hatten für Dezember allerdings mit einem stärkeren Anstieg der Teuerung gerechnet. Sie waren im Schnitt von eine Inflationsrate von 1,0 Prozent ausgegangen. Spaniens Inflation näherte sich damit wieder dem Schnitt der Eurozone an. Im gemeinsamen Währungsraum hatte die Teuerung zuletzt im November bei 1,0 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Weil diese Rate schon lange nicht mehr erreicht wurde und zur Unterstützung des Wachstums betreibt die EZB eine sehr lockere Geldpolitik. Diese Politik wurde zuletzt durch die neue Notenbankpräsidentin Christine Lagarde bestätigt./jkr/jsl/mis Quelle: dpa-AFX