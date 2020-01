ROUNDUP: Volkswagen vermasselt Jahresabschluss auf dem US-Markt

03.01.2020 - 19:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen -1,95% hat zum Jahresende einen herben Dämpfer auf dem wichtigen US-Markt erlitten. Im Dezember wurden dort nur 27 877 Autos mit dem VW -1,95% -Logo verkauft - ein Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das teilte das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mit. Im Gesamtjahr schaffte VW immerhin noch ein Plus von 2,6 Prozent auf 363 322 Autos. Dennoch gelang es nicht, mehr Autos zu verkaufen als 2014, dem letzten vollen Jahr, bevor der Abgas-Skandal aufflog. Damals setzte VW in den USA knapp 367 000 Autos ab. Im Dezember liefen das wichtige US-Modell Jetta und auch der SUV Tiguan deutlich schwächer. Der gut gefragte Stadtgeländewagen Atlas konnte die Bilanz nicht retten. Auch andere Hersteller mussten im Dezember deutliche Abstriche machen. VW-Rivale Toyota +1,26% brachte gut sechs Prozent weniger Neuwagen an die US-Kundschaft. Honda +0,50% +0,50% wurde zwölf und Nissan +2,28% sogar 30 Prozent weniger Autos los. Insgesamt dürfte die branchenweite US-Statistik für 2019 dennoch besser ausfallen als von vielen Analysten angesichts der abflauenden Autokonjunktur zu Jahresbeginn erwartet. Die US-Marktführer General Motors -0,79% (GM), Ford -0,06% -0,06% und Fiat Chrysler +0,32% veröffentlichten ihre Absatzzahlen nur noch quartalsweise. GM erlitt in den drei Monaten bis Ende Dezember einen Verkaufsrückgang von gut sechs Prozent im Jahresvergleich, bei Fiat Chrysler betrug das Minus zwei Prozent. Ford will erst am Montag berichten. Tesla +3,07% schaffte im Schlussquartal weltweit ein Absatzplus von 23 Prozent, der E-Autobauer legt keine isolierten Ergebnisse für den US-Markt vor. Die deutschen Hersteller Mercedes-Benz, BMW -1,22% , Audi -0,25% und Porsche wollten ihre Dezember-Absatzzahlen für die USA erst noch vorlegen./men/hbr/he Quelle: dpa-AFX