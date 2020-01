Russischer Außenpolitiker warnt vor Zusammenstößen im Irak

03.01.2020 - 08:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland befürchtet nach der Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das amerikanische Militär weitere Gewalt im Irak. Dadurch könnte es zu Zusammenstößen zwischen radikalen Schiiten und den USA kommen, sagte der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. "Kriege lassen sich leicht beginnen, aber nur schwer beenden", sagte der Chef des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat. Die Nachrichten aus dem Iran seien beunruhigend. Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, war am Donnerstag bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, der Angriff sei auf Anweisung des Präsidenten Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Diplomaten und Einsatzkräfte zu verhindern. Mit dem Vorfall spitzt sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran gefährlich zu./cht/DP/jha Quelle: dpa-AFX