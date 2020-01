RWE erwartet wegen Kohleausstieg Abbau von 6.000 Stellen bis 2030

16.01.2020 - 14:18 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:18

13:18

FRANKFURT (Dow Jones)Nach der Vereinbarung zum Kohleausstieg rechnet der Energieversorger RWE mit erheblichen Einschnitten in der Belegschaft. Wie das Unternehmen mitteilte, werde die "drastische und bereits sehr frühzeitig beginnende Kapazitätsreduktion" kurzfristig einen Abbau von über 3.000 Stellen nach sich ziehen. Bis 2030 werden es insgesamt etwa 6.000 sein.Insgesamt werde RWE durch den Kohlausstieg "erheblich" belastet. Die zugesagte Entschädigung der Bundesregierung von 2,6 Milliarden Euro liege deutlich unterhalb des tatsächlich für den Konzern entstehenden Schadens von rund 3,5 Milliarden Euro. Die Bergbaurückstellungen müssten kurzfristig um 2 Milliarden Euro erhöht werden.Für Sonderabschreibungen auf Kraftwerke und Tagebaue erwartet RWE ein Volumen von 500 Millionen Euro, zudem müssen etwa 350 Millionen Euro für Personalmaßnahmen zurückgestellt werden. Hinzu kämen Umstellungsaufwendungen von rund 650 Millionen Euro. Entgangene Gewinne, die durch die vorzeitigen Stilllegungen nicht mehr erwirtschaftet werden können, seien in der Gesamtsumme nicht enthalten.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.