RWE kauft Gaskraftwerk in Großbritannien

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE -0,41% baut seine Position auf dem britischen Strommarkt aus. Für rund 105 Millionen Pfund (etwa 122 Millionen Euro) haben die Essener ein Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk (GuD) in King's Lynn im Osten von England gekauft, wie RWE am Montag mitteilte. Das Kraftwerk hat einen bis zum Jahr 2035 laufenden Vertrag für den britischen Kapazitätsmarkt, auf dem die Betreiber gesicherte Zahlungen erhalten, wenn sie Kraftwerkskapazitäten für Stromengpässe bereithalten. Verkäufer ist der britischen Energieversorger Centrica -1,37% . "Der Erwerb von King's Lynn stärkt unsere Rolle als einer der größten Betreiber von Gaskraftwerken in Europa", betont Roger Miesen, Vorstandsvorsitzender von RWE-Kraftwerkstochter Generation. Als Garant für Versorgungssicherheit spiele Gas beim Übergang zu einer CO2-ärmeren Energieversorgung eine wichtige Rolle. Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2020 angestrebt./hff/DP/nas Quelle: dpa-AFX