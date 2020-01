RWE nimmt Solar-Großpark in Texas in Betrieb

06.01.2020 - 14:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der Energieversorger RWE hat seinen ersten Solarpark im US-Bundesstaat Texas ans Netz gebracht. Die 100-Megawatt-Anlage West of the Pecos bestehe aus fast 350.000 Photovoltaikmodulen, die eine Fläche von 550 Fußballfeldern einnähmen, teilte der Dax-Konzern am Montag in der texanischen Hauptstadt Austin mit.RWE-Erneuerbaren-Chefin Anja-Isabel Dotzenrath wertete die Fertigstellung als Beispiel dafür, "dass wir auf dem US-Markt gut vorankommen". Mit einer Entwicklungspipeline von mehr als 10 Gigawatt sei die Ökostrom-Strategie des Konzerns in den USA "klar auf Wachstum ausgerichtet". RWE will jährlich rund 1,5 Milliarden Euro in Erneuerbare investieren.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/rioEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.