Scharfe Kritik an Verzögerungen beim Kohleausstiegsgesetz

BERLIN (Dow Jones)Umweltverbände haben die Verzögerungen der Bundesregierung beim Kohleausstiegsgesetz heftig kritisiert. "Die Bundesregierung hat es in der letzten planmäßigen Kabinettssitzung im alten Jahr versäumt, den Kohleausstieg noch auf den Weg zu bringen", erklärte die BUND-Geschäftsführerin für Politik und Kommunikation, Antje von Broock. "Diese Regierung hat 2019 beim Klimaschutz vor allem durch Zögern und Zaudern geglänzt."Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte das Kohleausstiegsgesetz eigentlich noch in diesem Jahr auf den Weg bringen wollen. Doch nach mehreren Anläufen ist noch immer kein Kompromiss in Sicht.Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte im Deutschlandfunk, sie habe sich gewünscht, "der Wirtschaftsminister hätte die Gespräche früher begonnen und wir wären jetzt schon weiter". Aber das Thema sei "kompliziert" und es sei ihr auch wichtig, "dass da wirklich ein gutes Ergebnis bei rauskommt".Beide Seiten stritten sich noch "ganz konkret über die Abstandsregelungen" bei der Windenergie, so die SPD-Politikerin. Altmaier hatte den geplanten bundesweiten Mindestabstand von 1.000 Metern auch schon ab fünf Wohngebäuden ermöglichen wollen. Schulze lehnt das ab. Weitere Fragen in den Verhandlungen seien die Perspektiven für Unternehmen oder für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen, sagte Schulze.In dem Gesetz soll unter anderem der Beschluss der Kohlekommission für ein Kohleaus bis 2038 umgesetzt werden. Zudem soll der Ausbau der Erneuerbaren Energien geregelt werden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.