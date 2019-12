Scheuer: Maut-Firmen haben keinen Anspruch auf Entschädigung

19.12.2019 - 17:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andrea ThomasBERLIN (Dow Jones)Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die Entschädigungsforderungen der Maut-Firmen zurückgewiesen. "Die Zahlen sind falsch und entbehren jeglicher Grundlage", so Scheuer. "Die Betreibe haben keinen Anspruch auf Entschädigungen."Nach dem Scheitern der Pkw-Maut hatten die Betreiberfirmen CTS Eventim AG & Co. KGaA und Kapsch Trafficcom AG vom Bund eine Entschädigung von 560 Millionen Euro gefordert. Beide Unternehmen haben für die Pkw-Maut das Gemeinschaftsunternehmen Autoticket GmbH gegründet, das die Forderungen nun geltend machte.Scheuer betonte, dass die Betreiber ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt und "vertragliche Meilensteine" gerissen hätten. "Sie haben nach der Kündigung die Verträge vorsätzlich und treuwidrig verletzt", betonte Scheuer in einem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gepostetes Video. "Der Bund hat die Verträge deshalb aus mehreren triftigen Gründen gekündigt."In diesem Fall sei die Vertragslage ausdrücklich zugunsten des Bundes.Die Unternehmen hatten jedoch zuvor gesagt, die Vertragsparteien hätten für den Fall einer Vertragsbeendigung durch den Bund die Erstattung des entgangenen Gewinns über die Vertragslaufzeit vereinbart. Weiterhin sehe der Betreibervertrag die Kompensation der Beendigungskosten vor, zu denen auch Schadensersatzansprüche der beauftragten Unterauftragnehmer gehören.Nach Angaben der Unternehmen muss nun laut Betreibervertrag ein unabhängiger Stichtagsprüfer die Ermittlung des entgangenen Gewinns überprüfen. Schließlich entscheidet dann ein Schiedsgericht über die Rechtmäßigkeit aller Ansprüche.Kritiker werfen dem CSU-Politiker vor, er habe bereits im Herbst 2018 mit den Betreiberfirmen Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut abgeschlossen, obwohl der Europäische Gerichtshof noch nicht sein Urteil zur Rechtmäßigkeit der Maut gefällt hatte. Mitte Juni kippte das Gericht dann die deutsche Pkw-Maut.Mitarbeit: Jürgen Hesse)Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.comDJG/aat/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.