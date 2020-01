Scheuer plant Bahngipfel

09.01.2020 - 05:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

23:00

04:00

BERLIN (Dow Jones)Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat einen Bahngipfel angekündigt, um Verbesserungen am "System Bahn" anzustoßen. "Ich werde in diesem Frühjahr zu einem Spitzengespräch einladen, um mit allen politisch Verantwortlichen, auch mit der Opposition und den Verbänden, über die Ausrichtung des Konzerns zu reden", sagte Scheuer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gehe um Grundsatzfragen. "Danach werden wir weitere Entscheidungen treffen", erklärte der CSU-Politiker.Scheuer sagte, die jüngsten Entwicklungen im Tagesgeschäft seien positiv. Jetzt müssten die nächsten Schritte gegangen werden. "Indem wir das Schienennetz digitalisieren, können wir mehr als zehn Prozent zusätzliche Kapazität schaffen, ohne auch nur einen Kilometer neue Gleise bauen zu müssen", sagte Scheuer. Beim Güterverkehr müsse die Bahn aber noch deutlich besser werden. Der Verkehrsminister sprach sich angesichts häufig voller Züge gegen die Einführung einer Reservierungspflicht aus. "Die Bahn lebt von der Flexibilität", hob er hervor.Zum Streit um die Pkw-Maut kündigte der Verkehrsminister zudem erste Gespräche mit den Mautbetreibern zur Streitbeilegung an. "Auf meine Initiative ist das Schiedsverfahren jetzt eingeleitet", sagte Scheuer. Es werde bald erste Treffen mit den Betreibern geben. "So ist es in den Verträgen vorgesehen." Die Betreiber hatten vor Weihnachten ihre Forderungen an den Bund auf rund 560 Millionen Euro beziffert. Scheuer bekräftigte jedoch erneut, es gebe keine begründeten Ansprüche der Betreiber auf Entschädigung.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.