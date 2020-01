Scheuer räumt Nachholbedarf bei Emissionen im Verkehr ein

07.01.2020 - 16:50 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat erheblichen Nachholbedarf bei der geplanten Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Verkehrsbereich eingeräumt. "Dass der Verkehrssektor einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen leisten muss, ist unbestritten", sagte Scheuer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Daran arbeiten wir intensiv und setzen das Klimapaket konsequent um."Es könne jedoch nicht sein, dass Güter auf dem Hof der Speditionen stehen blieben und nicht zum Kunden transportiert würden: "Das wäre zum Schaden der deutschen Wirtschaft." Scheuer arbeite mit Hochdruck daran, dass die Antriebe alternativ würden und die Kraftstoffe synthetisch. "So gerne ich es wollte: Es ist unrealistisch, von heute auf morgen nur noch Wasserstoff-Lkw und Elektrobusse auf der Straße zu haben." Bei Transport und Logistik gebe es immer einen längeren Anlauf, bis sich etwas verändere.Der Verkehrsminister sprach sich gegen Beschränkungen und für Anreize aus. "Wir wollen Klimaschutz über technologische Verbesserung. Mit Verzicht und Verbot kommen wir nicht weiter", sagte der CSU-Politiker dem RND weiter. "Auch ein Tempolimit hilft nicht weiter." Schon jetzt liege die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen bei 117 Stundenkilometern.Laut einer Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende sanken die Emissionen im vergangenen Jahr um mehr als 50 Millionen Tonnen. Gegenüber 1990 betrug die Minderung 35 Prozent, was das Erreichen des 40-Prozent-Ziels in diesem Jahr den Experten zufolge doch noch möglich macht. Sorgenkinder sind jedoch der Verkehrs- und der Gebäudebereich. In beiden Sektoren stiegen die Emissionen, unter anderem wegen der vielen schweren SUV-Fahrzeuge.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.