Schlichter wollen Lufthansa und Ufo am Sonntag zum Gespräch laden

20.12.2019 - 11:34 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:34

10:34

FRANKFURT (Dow Jones)Im Tarifstreit um die Flugbegleiter der Lufthansa sollen am Wochenende weitere Gespräche geführt werden. Nachdem die Deutsche Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo am Mittwoch zu keiner Lösung gekommen seien, wollten die beiden Schlichter "nochmal einen Versuch am Sonntag unternehmen", heißt es in einer internen Mitteilung der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) an ihre Mitglieder, die Dow Jones Newswires vorliegt.Der Tarifkonflikt zieht sich schon seit Monaten hin, Unternehmen und Gewerkschaft sind tief zerstritten. Die Lufthansa bezweifelte zunächst die Vertretungsbefugnis der Gewerkschaft nach Querelen im Ufo-Vorstand und sah die "Gewerkschaftseigenschaft" als ungeklärt an.Anfang November organisierte Ufo einen 48-stündigen Streik bei der Kerngesellschaft, danach hatte sich das Unternehmen zu einer Schlichtung bereit erklärt. Für die Gewerkschaft verhandelt der ehemalige SPD-Chef Matthias Platzeck, Schlichter für die Lufthansa ist Frank-Jürgen Weise, ehemals Chef der Bundesagentur für Arbeit. Laut der Gewerkschaft gilt für sie bis zum 2. Februar 2020 Friedenspflicht.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.