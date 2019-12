Scholz: Kein Vorzeitiger Kanzlerinnen-Wechsel mit der SPD

23.12.2019 - 10:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

04:43

09:43

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat ausgeschlossen, dass die SPD vor Ablauf der Wahlperiode ohne Neuwahl einen Kanzler oder eine Kanzlerin aus der Union im Bundestag mitwählen würde. "Wir haben einen Koalitionsvertrag mit Angela Merkel unterschrieben. Der gilt bis 2021", sagte der Bundesfinanzminister der Funke-Mediengruppe. "Das müssen alle Frauen und Männer mit Ambitionen in CDU und CSU zur Kenntnis nehmen", betonte Scholz.Die Frage, ob "ein vorzeitiger CDU-Kanzlerinnenwechsel ohne Neuwahl mit Stimmen der SPD im Bundestag ausgeschlossen" sei, beantwortete der Finanzminister mit "Ja". Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Koalition im kommenden Jahr stabilisieren kann. "Wenn ich wetten müsste, würde ich darauf setzen, dass diese Koalition 2020 bestehen bleibt", sagte der SPD-Politiker, der das Rennen um den Parteivorsitz zusammen mit Klara Geywitz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren hatte, auf die Frage, ob die Koalition das kommende Jahr übersteht.Esken und Walter-Borjans sehen die große Koalition mit Skepsis. Bei einem etwaigen Bruch der Koalition könnte es zu einem Wechsel im Kanzleramt kommen, obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrfach versichert hat, dass sie bis 2021 im Amt bleiben will. Neben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sind als Kanzlerkandidaten der Union auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) im Gespräch.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.