Seehofer fordert mehr Anstrengungen zum Schutz von Politikern

BERLIN (Dow Jones)Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich für parteiübergreifende Anstrengungen zum besseren Schutz von Politikern vor Gewalt ausgesprochen. "Angriffe, Gewaltandrohungen und Anfeindungen gegen Politiker sind eine erhebliche Gefahr für unser demokratisches Miteinander", sagte Seehofer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich begrüße deshalb den Vorschlag eines parteiübergreifenden Vorgehens, denn dieses Thema betrifft alle Demokraten."Unsere Gesellschaft lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger freiwillig für öffentliche Ämter zur Verfügung stellen. Dieses Engagement müssen wir unbedingt erhalten", wird Seehofer zitiert.Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach Schüssen auf das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby (SPD) in Halle an der Saale einen Krisengifel angeregt, um darüber zu beraten, wie gerade ehrenamtliche Politiker und Politikerinnen sich besser schützen können.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.