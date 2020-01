SENTIMENT/AAII: US-Bullen wechseln ins neutrale Lager

02.01.2020 - 10:33 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Der Bullenanteil der US-Anleger ist laut dem wöchentlichen AAII Investor Sentiment Survey kräftig um 4,7 Punkte auf 37,2 Prozent gefallen. Das Bärenlager ist allerdings nur um 0,3 Punkte auf 21,9 Prozent gestiegen. Die Anleger sind also ins Lager der Neutralen gewechselt - dieser Anteil stieg um 4,3 Punkte auf 40,9 Prozent.DJG/mpt/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.