Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt erneut

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Der Optimismus der Investoren für die Konjunkturentwicklung in Deutschland und im Euroraum hat zu Jahresbeginn zum dritten Mal in Folge zugenommen. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene deutsche Konjunkturindex für Januar steigt auf plus 6,9 (Dezember: minus 1,4) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung erhöht sich auf plus 6,0 (minus 3,3) Prozent und der Index der Geschäftserwartungen auf plus 7,8 (plus 0,5) Punkte.Nach Aussage von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner wird Deutschland gegenwärtig "im Gegensatz zu der konjunkturellen Phase 2015 bis 2018" ohne eigenes Zutun von den anderen Regionen mitgezogen. "Nach wie vor mangelt es der deutschen Politik an Problembewusstsein, der eigenen Wirtschaft positive Impulse zu vermitteln", bemängelt Hübner.Der Konjunkturindex des Euroraums legt auf plus 7,6 (plus 0,7) Punkte zu, den höchsten Wert seit Februar 2018. Der Lageindex verbessert sich auf plus 5,5 (minus 1,0) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 9,8 (plus 2,5) Punkte. "Die Unruhen rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran, die zum Wochenschluss die Nachrichten prägten, wurden entweder von den Anlegern ignoriert oder werden als nicht entscheidend für die Konjunktur angesehen", konstatiert Hübner.Hübner findet die Umfrageergebnisse in doppelter Hinsicht bemerkenswert: "Zum einen gehen die Anleger erneut gegenüber den 'harten' Daten in Vorleistung. Vor allem das verarbeitende Gewerbe zeigt noch keine überzeugenden Anzeichen für einen Aufschwung, allenfalls Zeichen einer Stabilisierung."Zum anderen tauchten mit den neuesten Ereignissen in der Golfregion erneut Risiken für die Weltwirtschaft auf, die aber von den Anlegern ignoriert bzw. für nicht entscheidend erachtet würden. "Wichtiger scheint der Dynamikgewinn in den anderen Weltregionen, vor allem in Asien, sowie die leichte Entspannung im Handelsstreit USA-China zu sein", kalkuliert Hübner.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.